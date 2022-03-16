台中市1名83歲張姓老婦，傍晚時分獨自於西屯區青海路與惠中路口散步，卻一時忘記返家的路，只好前往鄰近消防局求助，警方接獲通報後也趕到現場，在細心員警的協助下，發現婦人帶的雨傘上張貼其家人電話，順利聯繫上老婦家屬，順利送返家團圓。

台中市政府警察局第六分局市政派出所警員張家維、侯志賢日前擔任巡邏勤務時，接獲通報台中市政府消防局黎明分隊有1名張姓老婦迷途。

警方抵達現場後，詢問其聯絡方式卻無法清楚回答，所幸細心的員警立即尋找老婦人身上有無攜帶足以辨識身分的證件、物品，在其隨身攜帶的雨傘上發現有張貼其家屬電話，順利聯繫家屬將其帶回家，家屬非常感謝員警的協助。

警方呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動的範圍，並予以佩戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。