藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚短短4個月，便丟出再婚震撼彈，宣布與南韓元祖天團「酷龍」中的具俊曄登記結婚，震驚整個華語界，而兩人私底下的一舉一動也格外受到眾人矚目，也因此讓近期出專輯的小S「被冷落」，不停地替姊姊回應婚事。不過，正在隔離的具俊曄知道消息後，也立刻於社群媒體上PO出「九九乘法表」挑戰影片被網友喻為「國民姊夫」，小S卻不好氣的反嗆網友，讓所有人再度笑翻。

小S近期除了推出全新節目《小姐不熙娣》外，也忙著宣傳她的第二張創作專輯《elephant DEE的 demo Oops!》，但昨日她出席夏姿的慈善公開活動時，也提到近期因為大S與具俊曄閃婚，使新專輯因此「被冷落」，讓她既為姐姐找到幸福開心也感到相當無奈。而目前正在隔離飯店進行隔離的「新姊夫」具俊曄得知消息後，昨（15）日晚間便立即在個人IG上PO出「九九乘法表」挑戰影片替小S的新歌宣傳，立即湧進超過10萬人觀看。

隨後，小S也將影片PO到自己的IG上，表示「歐巴～你也太帥了吧！雖然聽不懂，但我猜你唸的是是二沒錯吧？」同樣引起網友熱烈討論，紛紛留言「國民姊夫」、「超帥的，全民姊夫」、「這姊夫人好、又幫宣傳，come on」、「超強姊夫」、「大S：徐熙娣你到底夠了沒」。

但小S看到眾人喊具俊曄「姊夫」似乎心裡不是滋味，竟親自跳出來回覆網友「是我一個人的姊夫」，甚至忍不住發出聲明「再次聲明，他是我的姐夫，不是你們的！但歡迎你們愛他」，令網友看到後笑翻，吸引超過78萬人次觀看。

具俊曄隔離後為「小姨子」首露臉！背九九乘法表力挺小S新歌 網友狂喊：姊夫好帥！