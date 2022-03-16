俄羅斯揮軍烏克蘭，歐洲聯盟（EU）今天禁止將香檳、高級汽車、時尚服飾、昂貴電子產品和運動用品出口至俄羅斯，作為對莫斯科祭出新一輪制裁的一環。

法新社報導，歐洲聯盟公報（Official Journal of the European Union）公布現在遭禁的29頁奢侈品項目清單，詳細列出歐盟領袖上週宣布制裁措施概要的細節。歐洲聯盟公報負責宣布這個由27國組成的聯盟所做的法律決定。

歐盟公布的制裁計畫增加15名個人，包括英格蘭足球超級聯賽球隊切爾西（Chelsea）老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）和俄羅斯富豪傑爾曼汗（German Khan）等財團老闆，以及被視為替俄國宣傳的人士，和9間俄羅斯航空、軍事、造船和機械製造業等關鍵企業。

對俄國能源產業的投資和援助，以及俄國鋼製品進口也遭到禁止。信評機構也禁止評估俄國機構和企業。

歐盟一位官員在不願透露身分的情況下告訴記者，禁止從歐盟出口奢侈品到俄國的命令，是試著鎖定俄羅斯的「菁英分子和寡頭」。

另一位歐盟官員表示：「我們只想鎖定那些奢侈品產品…如此一來就不會衝擊到想要購買家電用品或其他較低價汽車的俄羅斯一般民眾。」

因此出口禁令適用於價值5萬歐元以上車輛、750歐元以上的家電用品等電子產品、1000歐元以上攝影機和錄音裝備，以及1500歐元以上樂器。

同樣遭到禁止出口的還有藝術品、古董、包括鑽石和珍珠在內的珠寶、鐘錶、含鉛水晶商品、瓷器餐具和貴重餐具，以及高級或時尚服飾，和滑雪鞋和馬鞍等運動裝備。