行政院長蘇貞昌近日接受質詢時，回答範圍屢屢超出立委質詢內容，被質疑是「反質詢」，立法院長游錫堃卻稱目前無禁止「反質詢」的相關規定。國民黨青年部前副主任詹為元怒批，「要口水可以，去政論節目吧！」

蘇貞昌日前接受蔣萬安質詢時，被要求承諾不會再發生大停電，結果他卻拒絕承諾，還跳針喊「你祖父說要反攻大陸」，引起後續一連串口水攻防戰。事後國民黨團希望游錫堃出面主持，要求落實《立法院職權行使法》第25條，「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外」、「被質詢人違反第一項規定者，主席得予制止」。

不過游錫堃卻稱目前相關法律無禁止「反質詢」，認為此次的事件沒有違反議事規則，並說反質詢的相關議題將要在17日進行協商，討論是否要入法。

詹為元在臉書表示，自己身為一位國會助理，對於蘇貞昌和游錫堃聯手說立法院沒有條文規定不得反質詢感到憤怒、擔憂與無法認同！詹為元指出，立法委員質詢行政官員是基於法律賦予的「監督權」，透過提出問題請行政機關好好回答，「施政進度為何？缺失如何改善？如何保證百姓安居樂業？」

詹為元認為，若行政官員可以跟立法委員「你一言、我一語」的政治口水辯論，那百姓永遠無法了解政府施政現況，反質詢的惡例一開，以後只會看到一個又一個傲慢的行政官員在國會殿堂唇槍舌戰，感嘆說「要口水可以，去政論節目吧！」