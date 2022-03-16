俄烏戰爭導致全球油價飆漲，運輸業者營運受劇烈影響，2月油價已達公路客運業調整票價的門檻，日前向公路總局送出漲價申請，交通部將採凍漲補貼，預計每年花8000萬元。航空燃油附加費同樣達調漲門檻，長程線漲6.5美元、短程線漲2.5美元。

立法院交通委員會今日邀請交通部就國際油價飆漲影響民生進行專題報告，交通部指出，2月柴油加權平均價格為每公升27.096元，達公路客運路線費率臨時調漲門檻（每公升26.297元），公共汽車客運公會全聯會3月8日已向公路總局提出調漲申請。

交通部長王國材表示，現在沒有調整客運票價的規劃，而是透過公運計畫吸收。公路總局局長陳文瑞說明，經試算，2月已經達到客運票價調整的門檻，業界考量營運成本增加，這部分公路總局本來就有補貼機制。

至於計程車票價調漲，為地方政府權責；遊覽車與小客車租賃業，則依據市場機制辦理。若國際油價持續攀升，擬採用汽燃費減收因應。

航空客運燃油附加費部分，3月起已調漲，長程線燃油附加費從52美元漲至58.5美元，增加6.5美元；短程線燃油附加費從20美元漲至22.5美元，增加2.5美元。國內線航空票價不變，3月國內線航空票價未達運價調漲門檻。