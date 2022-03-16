太平警分局為防制民眾酒後駕車，除到太平轄內各餐廳外設點宣導外，還讓民眾已有小酌後的民眾體驗吹酒測器，知道自己有無飲酒過量。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

餐廳除了有酒促小姐，還有酒測器！太平警分局有鑑於近期疫情趨緩，假日期間各地知名餐廳或小吃店人潮慢慢回籠，為防制民眾酒後駕車，除到太平轄內各餐廳外設點宣導外，還讓民眾已有小酌後的民眾體驗吹酒測器，知道自己有無飲酒過量，儀器〝嗶〞一聲伴隨著超標數值的顯示，也讓在場聚餐及小酌的民眾及親友們多一分警惕。

太平分局統計110年度轄區內共取締酒後駕車計有377件，其中移送公共危險罪達到204件，顯見民眾酒後駕車情形仍有相當的比重。

太平警方除持續利用各公開場合或是結合他單位活動辦理宣導外，近期更是趁假日用餐時段派員到轄內有提供酒精性飲品的餐廳或小吃店宣導，還推出酒測器讓已有飲酒的民眾現場實測有無酒測超標，許多民眾未嘗試過，紛紛輪流「試吹」，甚至有人說自己清醒的很，但數值顯示卻達0.55毫克以上明顯超標，讓民眾大為驚訝。

另外警方也與各餐飲業者齊力協助從源頭防制酒後駕車，並以「代客叫車」或「指定駕駛」來關心客人安全，莫讓憾事一再發生。

太平分局表示，將持續加強取締酒後駕車勤務，並呼籲民眾如有飲用含有酒精成分飲品或食物切勿駕駛汽、機車等動力車輛，避免危害自身及他人生命，警方將持續加強酒駕取締，民眾切勿心存僥倖。