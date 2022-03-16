中天新聞台前年報導黑衣人霸凌女學生的新聞，卻遭國家通訊傳播委員會(NCC)裁罰40萬元，中天提告獲撤銷裁罰，2019年中天報導「少女率眾霸凌情敵」被NCC裁罰40萬元，台北地方法院行政訴訟庭發現，NCC的諮詢委員不到一半出席就開會，程序瑕疵，撤銷裁罰。可上訴。

中天新聞台2019年12月2日「1200午間新聞」節目，播送標題為「爭風吃醋引紛爭30餘人旁觀！少女竟率眾霸凌情敵」之新聞，經NCC認定新聞詳細描述及呈現少女遭集體霸凌過程，裁處40萬元罰鍰，中天去年1月14日提起行政訴訟。

台北地方法院行政訴訟庭法官黃子溎發現，依法律規定須至少有二分之一即18名委員出席，始得開會，惟該諮詢會議卻僅有17名委員出席即開會並作成決定，顯已違反諮詢會議設置要點規定，會議之組成，有程序瑕疵。

法官指出，諮詢會議組成之程序有瑕疵，NCC原處分有違誤，撤銷40萬元裁罰，至於新聞是否違反衛廣法規定，即無審認的必要。可上訴。