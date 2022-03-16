桃園＋3 富林國小群聚再増2染疫 09:492022/03/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦16日主持防疫會議。(桃園市新聞處提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦16日主持防疫會議，他表示，富林國小2人居隔期滿，經採檢後因轉陽，不過沒有社區風險。另1人則是入院採檢確診，但因Ct值高、抗體陽性，加上他曾接觸者陽轉陰，因此判斷風險較低。 鄭文燦表示，目前桃園長者疫苗覆蓋率是六都最高，不過仍鼓勵長輩接種疫苗。此外日前因米迪幼兒園延燒到富林國小染疫，有2人居隔期滿採檢時確診，不過並無社區風險。此外有1人為入院採檢，但其Ct值高，加上其接觸者陽轉陰，因此判斷風險低。 五分埔確診女店員KTV歡唱 匡列9人採檢結果出爐 五分埔女店員感染源仍不明 家人、歌友採檢結果曝 #確診 #居隔轉陽 #桃園 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南新營某醫院、鹽水家族傳播鏈擴大篩檢 1070人結果出爐 12:492022/03/12 生活 港府顧問：港疫情已達高峰 但放寬社交距離屬天方夜譚 14:532022/03/12 兩岸 教唆運匠冒領防疫車隊卡詐補助 機場計程車會長起訴 08:442022/03/16 社會 4機師提審成功返家1人1戶居隔 法官批航空公司濫權 15:132022/03/12 社會 影》賽德克巴萊取景地 南庄神仙谷拍片出意外 2人墜深潭命危 18:042022/03/11 社會 《追殺夏娃》茱蒂康默戲外也是小變態 自曝最愛這一幕 18:522022/03/15 娛樂 5本土擴大匡列才揪出 羅一鈞示警：台南社區風險高 14:202022/03/13 生活 雙傳播鏈延燒 台南社區風險高 04:102022/03/14 生活新聞 男友嘿咻一脫褲子「驚見口紅膠」她崩潰 真實尺寸網笑了 22:002022/03/11 社會 金鐘視帝唐川病逝享壽69歲 去年2度中風入院 11:332022/03/14 娛樂 台南院內感染醫院恢復門診 看診人數大降 16:502022/03/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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