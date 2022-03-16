桃園市長鄭文燦16日主持防疫會議，他表示，富林國小2人居隔期滿，經採檢後因轉陽，不過沒有社區風險。另1人則是入院採檢確診，但因Ct值高、抗體陽性，加上他曾接觸者陽轉陰，因此判斷風險較低。

鄭文燦表示，目前桃園長者疫苗覆蓋率是六都最高，不過仍鼓勵長輩接種疫苗。此外日前因米迪幼兒園延燒到富林國小染疫，有2人居隔期滿採檢時確診，不過並無社區風險。此外有1人為入院採檢，但其Ct值高，加上其接觸者陽轉陰，因此判斷風險低。