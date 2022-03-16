中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因捲入2020年大選前爆出的王立強共諜案，被懷疑來台發展共諜組織，遭台北地檢署依違反《國家安全法》偵辦，但雷聲大雨點小，去年兩人另被檢察官依違反《洗錢防制法》洗錢罪起訴，台北地方法院上月判處兩人無罪。北檢不服，認為北院判決違反經驗法則、論理法則，以判決違法等理由，將於16日提起上訴。

向心被訴2015年與大陸男子孫天群的幸福新世界公司合作，在自己「財富風暴」電商網站上販售大陸房產投資訊息非法集資。另他又與大陸國太公司聯手集資詐騙，配合國太將不法所得用以購買香港上市公司中國創新及中國趨勢公司股分，再假借投資將部分股款2億300萬港幣匯至台灣購買北市信義區「冠德遠見」豪宅，以此製造斷點洗白。

北院合議庭審理後認定，向心無法預見幸福新世界涉及非法集資，也無從預見國太從事不法集資詐騙，不知其購股資金為犯罪所得，且當時出售中國趨勢及中國創新股權，價格為市價無疑。第三，向心查無與國太聯手洗白股款後取回不法所得；上述向心用來買豪宅的售股所得，並非避免遭查扣及製造斷點協助國太洗白資金，於2月24日判決兩人無罪。

但合議庭考量2人為香港地區人民，且該案仍於上訴期間未確定，仍有必要境管，裁定自24日起，限制出境、出海3個月。

夫婦透過律師方伯勳發出聲明，批評檢方起訴「錯誤而不正確」，使得兩人遭限制出境至今長達823天，期間難以合法居留身分在台工作、生活、就醫，對人權影響非常大，方伯勳希望檢察官不要上訴，讓共諜案、洗錢案早日落幕。

但台北地檢署認為，北院判決理由違反經驗法則、論理法則，判決違背法令，16日彙整上訴理由後，向台灣高等法院提起上訴。至於向心夫婦原不起訴的共諜案部分，台灣高檢署今年1月已發回北檢續查，檢方偵查中。