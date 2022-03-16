《華根初上》鄧佳華2動作讓導演崩潰改本 女優11分鐘「嗨4次」認證他「高人一等」｜中時新聞網

AV女優苡若和鄧佳華合作拍攝《華根初上》，甫一上片便轟動成人界，日前她出席連千毅主持的直播節目，毫無顧忌地大聊過往性事，每答一個問題，便打量起現場男性工作人員的那話兒，讓連千毅身為主持人多次不知該如何接話，在現場直接崩潰。

14日苡若和連千毅合體直播，外貌甜美可愛的她在節目中，身穿低胸小可愛、兩顆傲人的D級身材在鏡頭前若隱若現，談話內容辛辣刺激，使得連千毅無法言語，竟難得改由一旁的性感美女布丁向她提問，談話中除了曝光與鄧佳華拍攝《根》片內幕，苡若甚至大方告知曾啪啪啪過的人數，嚇壞眾人。

苡若在直播中透露，鄧佳華與她合作拍攝《華根》曾吃下壯陽藥，談及網友關心鄧的衛生問題，她透露「他到我面前時，已經大清理過2天了，所以我五感是沒感覺到，聞到都是清新的味道。」肯定鄧佳華當下對衛生習慣的自我管理。被連千毅問到為何投入成人產業，苡若也說明了。

《華根初上》AV女優身穿小可愛 模樣性感(圖／連千毅 臉書)

她說她對啪啪啪的渴望已到了無可救藥的地步，因此會投入AV「真的不是為了賺錢」，至今與她發生關係的人數竟已超過200人；並說到若是走在路上遇到看臉不會被認出，「但會記得給她多麼舒服的感受「。總總的談話尺度之大，不禁讓連千毅崩潰大喊「我聽你講到頭有點暈」並說到粉專恐怕面臨禁播危機。