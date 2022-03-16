俄烏戰爭來到第21天，雙方死傷慘重。彰化御品園畜牧場負責人陳郁雄直言，台灣目前缺蛋與俄烏戰爭有關，因戰事影響黃豆、小麥、玉米等飼料原物料供應，台灣飼料價飆漲衝擊養雞業，當前雞蛋漲幅已高達29%，若戰爭再不結束，蛋價與相關民生物價只會不斷攀升。

陳郁雄15日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣目前缺蛋不全是氣候問題，因近來天氣回暖，雞蛋供應量也沒明顯上升，主要的原因是飼料價格太高衝擊飼養成本，加上市場機制不足以反映真實蛋價，導致蛋農的生產意願下滑。

陳郁雄指出，俄烏戰爭影響黃豆、小麥、玉米等飼料原物料供應，台灣飼料價格由去年每公斤新台幣10元飆漲至每公斤15元以上，連帶衝擊養雞業，導致全台蛋荒，蛋價漲幅甚至高達29%。陳坦言，飼料價格高昂是難解的問題，俄羅斯與烏克蘭皆為穀物生產大國，雙方交戰讓全球飼料供應出現龐大缺口，雖台灣飼料進口主要來源是美國、阿根廷，但俄、烏穀物等糧食期貨停滯，導致其他來源的供應價格產生居高不下。

陳郁雄表示，若俄烏戰爭再不結束，台灣養雞產業生產意願只會不斷降低，加上農委會相關政策措施跟不上，蛋荒恐怕短期內難解決，甚至對其他民生物價造成強大衝擊。