1名女網友在《爆怨公社》哭訴，男友的已婚前任女友，居然早上8點傳訊息說，祝他農曆生日快樂，令原PO相當惱火，發文抱怨，網友們全炸鍋，「不會傳給她老公，祝他綠光灌頂快樂」、「這對男女真的都很有腥」、「分手為什麼不能做朋友」、「會不會太神經質了一點啊，有聯絡也不代表有鬼吧」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文寫下，男友的前任已經是已婚人妻，卻早上8點時，傳訊息給男友，祝他農曆生日快樂，找男友理論後對方卻告訴她前任知道自己農曆生日大概是6到7年前的事了，令原PO相當不解，發文詢問網友們這是哪招？

網友們看到後紛紛留言，「不懂得保持距離的另一半，才會招惹這種綠茶人妻有機會來打擾，趕快給自己一個新的人生，走之前把所有喝的放瀉藥，撈給他一個七竅生煙！」、「這對男女真的都很有腥！」、「我也是會跟異性朋友說個生日快樂，送個貼圖，但對方有女友我是絕對不會這樣要避嫌免得惹麻煩」、「妳不會傳給她老公，祝他綠光灌頂快樂」。

但也有網友認為是原PO反應太大，「有問題的是妳，別人傳什麼給妳男朋友他又沒辦法控制，重點是他回了什麼，什麼都還沒看到理智線就先斷掉我看還是分一分好了，一點信任都沒有」、「重點在於妳這麼氣憤她傳生日快樂給你男友是他們兩個有過什麼讓妳發現嗎」、「會不會太神經質了一點啊，有聯絡也不代表有鬼吧」、「分手為什麼不能做朋友」。