廣義來說，腸道是人體最大的免疫器官，腸道功能絕對不是只有運送食物和消化吸收這麼簡單，「腸腦軸線」(Gut-brain axis)說的就是腸道與腦部之間的緊密關係。若是腸道發炎引發「腸漏」（leaky gut)，就會連帶引發大腦傷害形成「腦漏」(leaky brain)，腦部恐慢性發炎，成為巴金森氏症的高風險族群。

●腸漏連帶誘發腦漏 大增失智等腦病變風險

功能醫學博士劉博仁醫師指出，腦部靠著血腦屏障自我防衛，但若腦部受傷，像是頭部外傷、中風、感染等，都會造成包圍在血腦屏障的星狀神經細胞損傷，使得原本固入金湯的防線有了傷口，有害物質得以入侵腦部，形成腦漏狀態。劉博仁醫師強調，除了腦部受傷外，腸道狀態也是造成腦漏的原因之一。

正常健康情況下，腸壁有薄薄的黏膜細胞彼此緊密相連，有如一道防火牆，不但吸收食物營養，也阻擋有害物質入侵。當黏膜細胞被破壞，就像城牆有了漏洞，細胞間隙被擴大而不再緊密，腸道通透性增加，就是腸漏。

腸道的神經系統看似獨立運作，其實與大腦的功能彼此影響，這就是所謂的「腸道軸線」。

腸漏與腦漏。(資料來源/《劉博仁不藏私的健腦秘密》天下生活出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

鴻馨診所院長吳佳鴻醫師指出，腸道軸線的運作是指消化道與中樞神經系統間雙向溝通的生物化學路徑，而腸道微菌叢(microbiota)，可以藉由調節免疫系統及分泌相關因子來進一步調節大腦功能與認知行為。已經有越來越多的研究顯示，腸道微菌叢與老化、神經退化性疾病有關。

●守住免疫防線 避開腸漏8大危險主因

如何避免腸漏連帶引發腦漏等一連串健康警報，劉博仁醫師提出8大重點，在日常生活中需要多留意：

避免腸漏8大要素。(資料來源/《劉博仁不藏私的健腦秘密》天下生活出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

吳佳鴻醫師也提醒，除了腸道軸線影響大腦功能之外，腸漏也是身體各部位長期慢性發炎的主因之一。近年來研究也顯示，腸漏與代謝症候群，如脂肪肝、肥胖、血糖及血脂異常、糖尿病等都息息相關，若能改善腸漏現象，對這些相關代謝疾病都有助益，也都是減少失智與腦傷風險的關鍵。