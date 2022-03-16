桃園市長鄭文燦16日市政會議指出，仁美國中因家樂福物流中心火場清理釀空汙指標紫爆今繼續停課1天，將視火場清理情況決定明天是否復課，他也提到美福倉儲今要拆除7樓牆面排煙降溫，並指示消防局跟財團法人住宅中心研究，針對超強結構的倉儲物流中心防災設計跟救災演練。

鄭文燦說，家樂福楊梅物流中心昨天火場清理，因為空汙指標提升為紫爆，協調仁美國中昨天下午跟今天停課一天，埔心跟平鎮附近學校沒有這樣情形，會視火場清理情況決定明天是否復課，不過昨天火場已經清理完畢，今天看來已無空汙狀況。

鄭文燦也提到，今天持續進行美福倉儲後續火場清理，前2天拆除6樓牆面板，排煙降溫效果佳，今天將進行7樓牆面板拆除，拆除完畢待火場濃煙排出、降溫後，才能進行後續火場清理，相信很快可以完成，他也說，針對超強結構的倉儲物流中心，指示消防局跟財團法人住宅中心一起研究如何防災設計跟救災演練，讓防災做更好。