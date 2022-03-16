立法院今召開聯席會，審查衛福部函送之開放福食進口相關修正案，國民黨團會前表達嚴正抗議，痛批執政黨開放福食政策違背公投民意，要求先公聽會、再審查，並提出五主張、六要求捍衛民眾健康，多名藍委包圍衛福部長陳時中要求表態，引起綠委不滿，最終民進黨團總召柯建銘出馬解圍，同意藍營先公聽、再審查的要求，因此開放福食相關修正條文將擇期再議。

國民黨立院黨團總召曾銘宗今率黨團立委對政府開放福食進口表達強烈抗議，曾銘宗表示，食安問題無關任何顏色，國民黨為全台2300萬民眾的健康把關，政府提出的三原則、三配套無法捍衛民眾健康，要求執政黨先公廳、再審查，才能照顧民眾健康。

曾銘宗痛批執政黨，反核食公投有779萬民意支持，但政府2月21日無預警宣布開放，事前完全沒溝通，根本是霸凌民意、藐視民意，且蔡政府喊出的三原則、三配套根本無法捍衛民眾健康，開放核食進口至少要比照韓國標準。

國民黨團書記長萬美玲則質疑，政府未驗鍶90就決定開放福食進口，難道是因為檢驗成本太高就選擇犧牲民眾健康？還是擔心若要驗，驗出來超標的件數會過多？難以向日方交代？

國民黨立委林為洲則說，台灣開放福島食品不像韓國還有對敏感項目進行把關，而是一次開放到底，哪有這樣一次就脫光光？尤其菇類、茶葉、水產、乳製品這些敏感項目都應持續禁止，為何韓國做得到，台灣卻做不到？

對於多名藍營立委會前包圍陳時中「踹共」，陳時中會後表示，在野黨的意見他都表示尊重，也很仔細拜讀，而提出的每一項建議都要評估可行性，若每一項都比照韓國標準，恐怕會引發貿易障礙。