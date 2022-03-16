新北市一名林姓外送員去年3月間在取餐後，因不明原因被系統取消訂單，而林男未依規定將餐點退還給店家，反而帶回家給家人享用，慘被店家控告侵占罪。新北地院審結，依侵占罪判其3月徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

據了解，林男為UberEats外送員，2021年3月間去接到一筆訂單，前往指定店家取走價值550元的藥膳牛肉鍋套餐，在準備前往訂單地址時，系統因不明原因突然取消訂單。

而依照正確程序來說，林男理應將被取消的餐點送回餐廳，但林男卻將餐點帶回家中，給家人享用，事後該店家發現餐點未被送回，一氣之下向外送員提告侵占。

對此，林男坦承，他當時有想將餐點送回店家，只是店家坐落於整排公寓的其中一戶，店家無設立店面與招牌，該處每戶外觀都雷同，他花了4小時仍尋不到店家，才把餐點帶回家，並被家人吃光。

店家則表示，雖林男表明並非故意吃掉餐點，但也未提出相對應的和解方式，他們絕非為難外送員，只是因餐點沒送回，才報案提出告訴。

新北地院審理，法官考量林男侵占的食物價值不高，且有悔意並彌補傷害，與老闆以5500元和解，故依業務侵占罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元。緩刑2年。可上訴。