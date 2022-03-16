行政院長蘇貞昌繼日前嗆立委蔣萬安「街頭小混混」後，昨(15日)更說，希望蔣萬安沒有本事就不要賣弄，不然就像爬高的猴子被看到紅屁股。對此，蔣萬安譴責蘇貞昌此舉是民主最壞示範。不少網友看完蔣萬安的回擊後，也紛紛力挺，「就問你行政院長能不能保證不停電？在那邊扯一堆衝啥小？」「817加油，以後天天點蠟燭，用愛發電」。

蘇貞昌昨赴立院備詢前，被問到國民黨要求不得反質詢，他強調，立院所訂法律從未說不能反質詢，只有說「答詢不能超出質詢範圍」。他強調，「蔣萬安問電，我答電；他問承諾，所以我舉蔣中正前總統承諾要反攻大陸卻做不到，這是沒有用的空話承諾，並沒有超出質詢範圍」、「我們希望沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」。

對此，蔣萬安表示，蘇貞昌謾罵叫囂，宣洩完情緒後繼續口不擇言人身攻擊，這是民主最壞示範。蔣萬安說，穩定供電是人民對政府最卑微的期待，面對停電問題，政院應拿出具體辦法，但蘇貞昌卻像活在平行宇宙一再迴避問題，要求政院應該盡快公布全台灣電網檢查報告，不是只會繼續砸1千多億更新電網。

蔣萬安的回擊曝光後，引發網友熱烈討論，在《LINE TODAY》相關報導有近300則留言，有人表示，「1450：這題很難救，要加錢」、「難怪蘇大院長生氣，戳到最痛的地方」、「蔣萬安就別回應，別在做球給那人了」、「再不斷批評蔣萬安只會讓人更厭惡蘇貞昌」、「台灣越來越倒退了」。