2019年蔡英文總統出訪返台，專機抵達當天爆發「私菸案」，時任華航資深副總羅雅美，因負責統籌出訪事宜，事發後被降調為非主管職。時隔2年，羅15日回鍋資深副總，華航內部議論紛紛。交通部長王國材今回應，華航內部評估羅未涉案，經董事會同意復職。

2019年7月22日，蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，結果特勤人員透過華航「團購」近萬條私菸，夾帶在總統車隊中，企圖從國賓禮遇通道闖關入境，被埋伏多時的調查人員當場攔截。多名國安局人員、華航主管遭判刑，羅雅美則躲過官司。

王國材表示，羅雖是總統專機主要負責人，但性質類似領隊，經華航評估，沒有涉入私菸案，董事會同意恢復其職位。

華航公布人事命令後立即生效，羅雅美回任資深副總，督導資安、地勤、空勤、法保。華航表示，人事安排以公司治理及經營管理為考量，相關主管派任均屬正常輪調。

羅雅美是國安會前秘書長邱義仁機要，後來轉職到華航子公司華膳空廚。蔡英文任內首度出訪巧遇羅雅美，當場親切地喊了一聲「小美」，從此她「搭上直升機」，一路從子公司經理升到母公司資深副總。