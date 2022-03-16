台灣高鐵公司行動購票App「T Express」又有新功能，即日起新增智慧語音訂票服務，旅客可直接使用中文語音或輸入文字提出訂票需求，系統將逐步引導旅客，在輕鬆對話之間完成座位預訂，讓您訂票可以只要動口不用動手。歡迎旅客多加利用，體驗台灣高鐵「T Express」智慧語音訂票服務的便利。

台灣高鐵公司說明，欲使用「T Express」智慧語音訂票服務的旅客，敬請更新「T Express」版本至6.30以上，並啟用手機之生物辨識或解鎖功能，及麥克風與喇叭使用權限，同時完成訂票身分證字號、會員帳號等個人資料設定；若需預訂敬老或愛心票者，亦請預先完成常用乘客名單設定，以利系統直接帶入相關資訊並完成訂位。

此外，旅客目前可預訂之車票種類僅適用於「一般訂票」中可銷售的車票，如全票（含早鳥優惠）、孩童、敬老、愛心及大學生優惠，如欲訂購信用卡優惠產品或查閱服務資訊，仍請直接使用「T Express」既有觸控介面查詢。

隨著智慧型行動裝置日益普及，台灣高鐵公司首創國內鐵路運輸乘車票證電子化服務「T Express」行動購票App，迄今下載量已超過1100萬次，2021年透過「T Express」訂購車票數亦超過4000萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過1200萬人次。

台灣高鐵公司持續開發「T Express」各種創新功能、改良介面設計，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求；此次新增的智慧語音訂票功能，除可預訂高鐵票，還可查詢列車時刻表及票價，提供使用者更便利的票務服務。