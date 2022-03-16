中一中師被叫「白雲」飆罵片曝光！ 本尊發聲惹爆笑：所有人小心點

近來因台中一中一段音樂課時師生爭執片段被上傳到Youtube引發全台討論，網友也對此看法兩極，女星謝忻今(16日)稍早有感而發，表示自己曾是學生，近年也開始為人師表，從中明白身分角色不同，觀點也會截然不同，她也坦言自己並非100分的好老師，曾沒控制好情緒大罵學生，當下才驚覺：「原來我也不是什麼天使」。

謝忻先前因拍攝照片時的毛片外流引發話題，她當時回應這組照片是為了搭配即將推出的新書而拍的，「有些可能尺度大了些，有些可能根本拍得不好看，但本來就都是試造型、試感覺、試情境的毛片」，她無心炒新聞，也不明白始作俑者居心何在，而月初謝忻就在攝影師陪同下報案，目前轉由新北市汐止警分局偵辦。

謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻走出裸露照片外流風波後，今稍早在臉書發文，表示看到中一中事件延燒，兩種角色都扮演過的她難免有些想法，學生時期她跟大家一樣都在一樣的教育體系慢慢往上爬，「我念的是音樂班，

老師在我面前失控暴走，把我的琴譜從四樓往窗外丟的劇情就曾這麼發生過，因此在學生時代，給老師取外號或背後說老師的壞話，我不敢說沒有經歷過。」

如今謝忻長大，曾有段時間在台灣擔任音樂老師，先前是全職教師，現在則是會不時兼課，她坦言：「僅管就那麼一次，我也曾沒有控制好情緒對著學生破口大駡過，讓我至今耿耿於懷，也才驚訝地發現，原來我也不是什麼天使，原來被激怒的我也可以變成以前那個我討厭的模樣」，讓她明白不論是老師或學生都沒有永遠的對錯，「原來我們眼中的孰是孰非，有時候只是反應了我們看事情的角度，或許是這樣吧」，網友回應她：「都沒有錯，只是站的角度不一樣」、「有一種生氣是恨鐵不成鋼！有一種生氣是剛好戳到那個點！」、「評論真實中肯，教育不同一般產業，也常超脫法律規範，他需要更多愛心與包容」、「師生雙方都有各自情緒上的點，沒辦法放在同一個天秤上量」。