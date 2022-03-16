本月8日大S驚喜宣布再婚，對象是她20多年前的舊愛、韓國天團「酷龍」成員具俊曄，外界祝福聲滿滿，但S媽卻很不高興，母女爆發激烈衝突，所幸有妹妹小S居中緩頰協調，才造就大S跟媽媽破冰，據悉，無論家人還是朋友，都知道說大S的私事是大忌，但這些年大S慘被S媽、前婆婆張蘭夾擊，因此爆出她狂被踩底線很崩潰，趁再婚想賣房逃離台灣。

大S因再婚的事情與S媽鬧僵，經過小S耗費苦心安撫協調，母女倆終於同意吃和解飯，關係回溫，據《鏡週刊》報導，其實大S的朋友及親姊妹小S，都很怕犯了她的大忌，因此被問到大S的生活近況時，除非經本人同意，不然一定禁口避談，或是說得有所保留，就是不希望惹大S生氣，但有兩個人很愛踩她底線。

S媽(左)與前婆婆張蘭「梅蘭組合」經常對外聊大S的事情，讓她很崩潰。(中時資料照片)

據悉，因這兩年疫情的關係，本來個性就比較「宅」的大S，變得更不愛出門，也很討厭親友對外提到她的狀況，偏偏S媽陳春梅跟前婆婆張蘭這對「梅蘭組合」，很愛講她的事，如張蘭在大S宣佈再婚前一天，才在直播上表示大S是自己認定唯一的媳婦，結果隔天大S報喜再婚，張蘭狠狠被打臉，加上汪小菲因新歡張穎穎的事情，鬧得滿城風雨，搞得被外界罵「渣男」，張蘭也因此自顧不暇。

而大S娘家這邊也不平靜，她宣佈再婚後，S媽三番兩次受訪，都直率抒發不爽的情緒，甚至會跟媒體轉述母女間的對話，等於變相為女兒發言，大S對此感到超崩潰，因此很想逃離台灣，據悉，她先前就有想在南韓置產，而再婚後夫妻倆是否帶著2個孩子一起在南韓生活，其實還需要見面時多加討論，但S媽的做法，卻是將女兒越推越遠，週刊針對此事詢問S媽，她驚訝表示：「怎麼會有這種事？哪裡聽來的啊？」，隨即以忙獅子會開會的理由結束對話，不願再多回應。