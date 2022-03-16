楊麗花旗下的歌仔戲演員司馬玉嬌，曾主演多部電視劇，在1988年加入台視《天天開心》主持群，演藝事業曾經風光一時，之後與前夫二度結婚又離婚，還替前夫扛下500萬元債務，只能獨力扶養兒子。先前傳出靠領老人年金維持生活，近日有媒體爆料她憑藉投資眼光，大賺一筆。

司馬玉嬌當年事業正好，她選擇在最紅的時候步入婚姻，和前夫結婚後育有2子，然而前夫出軌，讓原本美滿的家庭有了裂痕，這段婚姻以離婚收場。之後前夫為了選國代回頭找司馬玉嬌，兩人破鏡重圓2度結婚，但最後國代沒選上婚姻也不保。前幾年司馬玉嬌被爆料晚景淒涼，她坦言工作機會變少，過去的經歷讓她焦慮，只能藉酒消愁。好在還有兩個兒子貼心扶持，司馬玉嬌才漸漸振作起來，近年都投入台灣優質生命協會做公益，讓自己有事可做，她說生活過的很充實。

2年前傳出司馬玉嬌許久沒有工作，生活長期零收入，她透露自己有領老人年金，加上兩個兒子每個月都會給她3千元孝親費，生活上還過得的去。根據《自由電子報》報導，司馬玉嬌受訪時表示前年將台北市長春路的房產賣掉，先前已經住了45年，光靠賣房子就賺了2千萬，她選擇搬到新北市坪數更大的房子。

司馬玉嬌說現在生活充實。（圖／盧禕祺攝）

她開心表示「我用現金買的他算我比較便宜！」，沒想到才隔2年，她買下的房子漲到近3千萬，非常有投資的天分！而投身公益的她說自己過得很好，常常表演給長輩們看，時不時有購物台的工作機會，痛斥有些媒體都亂寫，自己沒有網上傳的這麼慘，她目前生活非常充實。