法務部長蔡清祥致詞（陳志賢攝）

法務部廉政署16日上午舉辦16名新任政風高階主管聯合宣誓典禮，法務部長蔡清祥期勉16名新任主管，要以具備勇氣與使命感帶領團隊，以嶄新思維為機關、國家帶來廉政新願景，擴大廉政團隊合作，達成人民有感的施政目標。

宣誓典禮是在法務部五樓大禮堂舉行，由法務部長蔡清祥主持及監誓。蔡清祥致詞表示，為能即時回應民眾期待與要求，必須由具備勇氣與使命感的政風主管帶領團隊，以嶄新思維為機關、國家帶來廉政新願景。

他勉勵政風主管能將「公私協力，延伸廉政網絡」、「勇於任事，展現廉能風範」、「風險控管，防貪先於肅貪」、「涵養專業，發揮團隊精神」、「傾聽民意，秉持服務精神」落實於政風工作中，以爭取機關信任支持，擴大廉政團隊合作，達成人民有感的施政目標。

16名新任政風高階主管包括：行政院政風處長林煥淳、交通部政風處長丁國耀、經濟部政風處長吳滄俯、退輔會政風處長尹維治、衛福部政風處長許家錦、外交部政風處長周志信、科技部政風處長廖常新、環保署政風室主任王永福、金管會政風室主任陳范回、公平會政風室主任何定偉、國發會政風室主任洪銘宏、故宮博物院政風室主任趙莉菁、台北市政府政風處長林炤宏、桃園市政府政風處長許志雲、台南市政府政風處長高伯陽、花蓮縣政府政風處長葉清燊。

其中，周志信、高伯陽、林炤宏3人都是廉政署2011年成立時的「黃埔一期」成員，高伯陽曾是廉政署南調組副組長、綜規組組長；周志信擔任過綜規組科長、組長；林炤宏曾是調查局調查官、台北地檢署檢察事務官兼組長、廉政署北調組副組長，他在北檢期間支援高檢署查黑中心偵辦扁案、廉政署副組長時期則參與前營建署長葉世文貪瀆案等重大案件。