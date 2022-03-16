汐東捷運通過交通部審查，不過新北市議員白珮茹認為，交通部要求新北也要承擔北市端、基隆端相關責任太過沉重。新北市長侯友宜16日表示，只要先核定就會先啟動，新北會與台北、基隆共好合作，落實先前共識的大方向，不會有多大問題。

侯友宜說，汐東線在大家努力下通過交通部審查，要送行政院做最後核定，希望行政院能加速，比照基隆捷運方式，快速給新北支持，新北市一定會把汐東捷運、基隆捷運路線做完整規畫，讓汐止、與基隆朋友能夠享受交通便捷軌道建設。

對交通部附帶要求新北協助後續銜接台北與基隆捷運的工作，侯友宜說，新北市會跟交通部、基隆、台北大家一起合作，共好合作才能迅速把基隆捷運、汐東線勾勒出來原本要落實的方向，先前有協調過，大方向以前也都承諾過，按照原有承諾，有需要調整會要努力溝通，不會有多大問題。

侯友宜強調，汐東捷運很早就送交通部，核定後就會先啟動，不會影響基隆捷運興建，等了20年，核定就會先行，機廠保留下來大家共用。