曾犯下國內多起重大擄人勒贖重案的槍擊要犯「惡龍」張錫銘，2007年遭判無期徒刑後在台南監獄服刑，他從2017年2月起申請假釋，5年來總計提14次假釋申請均遭駁回，今年2月間，他因不服法務部不予許可假釋處分，向台南地院提起行政訴訟，又遭院方認原處分認事用法並無違誤而再次駁回。

「惡龍」張錫銘假釋又落空，近5年提14次假釋全遭駁回，圖為2017年監獄開放探親時張錫銘現身。(中時資料庫)

原張錫銘主張自己在監表現良好，多次受表揚，且當時累進分數已進至假釋級別一級之標準，但是原處分卻未考量，顯然違法。

但是法官指出，假釋屬於刑事司法體系基於教育刑理念中的一種裁量性轉向處遇，法務部擁有判斷餘地及裁量權限，並非受刑人達到提報假釋之基本要件時，就要准予假釋出監。

法官表示，矯正署假釋審查委員會還要衡酌整體刑事政策之趨勢，並考量執行中有關事項、犯罪所生危害、有無再犯之虞、社會對其假釋有無不良觀感、對被害人補償等情形，詳細審閱後最後才採無計名投票方式決定否假釋，才能符合社會大眾對公平正義之期待，並達防衛社會安全之效，因此張錫銘主張無法採信。

台南監獄指出，張錫銘5年來前後申請多次假釋，最近一次是今年2月，但仍遭到駁回，張錫銘為此向司改會申請協助。