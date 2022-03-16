烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊在加拿大國會發表演講，他呼籲加拿大支持設立禁航區，採取更多措施幫助陷入困境的烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的演說採取「將心比心」的訴求，他談到烏克蘭人民在20天砲火下所經歷的災難，表示已有97名兒童喪生。請加拿大政府和人民想一想，如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多，會是甚麼樣的景況？

他說：「想像一下凌晨4點，你們每個人開始聽到劇烈的炸彈爆炸聲。轟炸渥太華機場，數十個其他城市也遭到轟炸，你能想像嗎？接著巡航導彈落在你的領土上，孩子問你發生了什麼事。」

澤倫斯基進一步指出：「他們（俄羅斯軍人）包圍城市，開始砲擊平民社區，轟炸學校、摧毀幼兒園。想像一下有人圍攻溫哥華，所有人都在這樣一個城市，沒有暖氣，沒有水電，也沒有通訊工具，幾乎沒有食物，只能在防空洞裡尋求庇護。能想像多倫多著名的加拿大國家電視塔（CN Tower）被俄羅斯炸彈擊中嗎？當然，我不希望這會發生，但這是我們生活的現實。」

澤倫斯基向加拿大人描繪逼真卻殘酷的戰爭畫面，要求加拿大支持設立禁航區來幫助烏克蘭人民。他說，當他不斷打電話給包括加拿大在內的盟友，呼籲關閉空域、讓轟炸停止的當下，正有著更多導彈落在烏克蘭的城市。

北約拒絕在烏克蘭上空建立禁航區，認為這可能導致北約空軍不得不與俄羅斯直接對抗，恐將觸發規模更大的戰爭。

西方盟國已對俄羅斯實施多輪制裁，加拿大今天也公布增加15人制裁名單，幾乎都是俄羅斯的國防官員。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有500個俄羅斯個人和單位受到加拿大制裁。

但澤倫斯基在演說中也表示，制裁並沒有使得戰爭停止，「你需要做更多的事情來阻止俄羅斯、保護烏克蘭，也才能保護歐洲免受俄羅斯的威脅」。

澤倫斯基發表演講前，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）讚揚澤倫斯基和烏克蘭人。他說：「你和烏克蘭人的勇氣激勵我們所有人。你們捍衛選擇自己未來的權利，等於是捍衛了所有自由民主國家的價值觀。」

加拿大4大在野黨的領導人均發表談話支持烏克蘭，並嚴厲譴責俄羅斯的野蠻行為。

前綠黨黨主席梅伊（Elizabeth May）在陳述時數度哽咽，她說自己收到一名在烏克蘭綠黨支持者的信，內容懇求她敦促渥太華支持設立禁航區。看到烏克蘭的情況令她心碎，稱「加拿大必須找到所有工具和方法來幫助烏克蘭」。

在澤倫斯基向加拿大國會發表講話之際，莫斯科將杜魯道、加拿大國防部長安南德（Anita Anand）和外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）等人列入黑名單，禁止他們入境俄羅斯。（編輯：陳惠珍）1110316