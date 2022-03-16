台積電（2330）前一天美國ADR以大漲2.81％作收，今（16）日秒除息，展現強勢的填息行情，一早以564元大漲9元開出，最高來到565元大漲10元，抱股參與除息的台積電股東，2.75元的股息輕鬆入袋。
儘管外資在台積電除息前，出現史上最長的連17賣超以及史上最長的連續賣超近50張，但在美股回神，費半指數大漲4.36％以及台積電ADR勁揚2.81％下，完成市場幾乎無法想像的秒填息的不可能任務。
台積電（2330）前一天美國ADR以大漲2.81％作收，今（16）日秒除息，展現強勢的填息行情，一早以564元大漲9元開出，最高來到565元大漲10元，抱股參與除息的台積電股東，2.75元的股息輕鬆入袋。
儘管外資在台積電除息前，出現史上最長的連17賣超以及史上最長的連續賣超近50張，但在美股回神，費半指數大漲4.36％以及台積電ADR勁揚2.81％下，完成市場幾乎無法想像的秒填息的不可能任務。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。