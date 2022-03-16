台積電（2330）前一天美國ADR以大漲2.81％作收，今（16）日秒除息，展現強勢的填息行情，一早以564元大漲9元開出，最高來到565元大漲10元，抱股參與除息的台積電股東，2.75元的股息輕鬆入袋。

儘管外資在台積電除息前，出現史上最長的連17賣超以及史上最長的連續賣超近50張，但在美股回神，費半指數大漲4.36％以及台積電ADR勁揚2.81％下，完成市場幾乎無法想像的秒填息的不可能任務。