租屋怕遇到惡房東，房東也超怕遇到恐怖房客。一名女房東出租房子遇惡劣租客，當初看是學生相對單純就出租了，沒想到對方私下行為很糟糕，承租期間竟將房子弄成大型垃圾場，裡面到處都是垃圾與動物的排泄物，讓房子散發出恐怖臭味，引起網友熱議，不少人驚呼這是廢墟，到底要怎麼住人啊！

一名女房東昨在臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》上抱怨，出租房子遇惡劣學生租客，明明年紀輕輕，平時看起來人模人樣，私下行為竟如此糟糕。從影片中可見，大門打開後，裡面乍看就像廢墟，地面堆滿了各式各樣的垃圾，桌面上則放滿飲料瓶，沙發的表面也被划破。

出租房子給學生，家裡慘變廢墟。（圖／翻攝自爆料公社）

女房東崩潰說，她開門進去錄影後，腳就被跳蚤咬到，而這個租客還放任貓狗在地上大小便，讓整個房間裡氣味一言難盡，還隱隱飄出一陣陣屍臭味，不知道是不是有老鼠死在家中角落。

女房東表示，發現屋況被弄得如此慘烈後，立刻連繫租客，對方則保證會在3月22日以前將房子還原成最初的狀況，但原PO對此感到半信半疑，忍不住大嘆「如果沒還原的話，就別怪我會做出什麼舉動！」因為這位租客還有拖欠房租的惡習。

恐怖畫面讓不少網友看傻，「這是廢墟吧！流浪漢可能都不會住」、「好扯喔！用成這樣是故意的吧」、「這是垃圾掩埋場吧？這環境他住得下去」、「這也太可怕了」、「乍看還以為是鬼屋，好可怕」、「現在的年輕人真的天不怕地不怕」。

另有網友建議原PO，可先與租客溝通，然後給對方復原期限，如果後續還是一再拖延的話，其實可以直接報案解決，又或是可以連繫租客就讀的學校，看看能否有辦法協助要求學生解決。