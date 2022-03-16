桃園清潔隊員酒駕開資源回收車撞路邊轎車遭法辦還要被懲處。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市環境清潔稽查大隊中壢區中隊63歲劉姓隊員，15日8時25分酒後駕駛資源回收車行經平鎮區洪圳路時，因不明原因擦撞路邊停放的白色自小客車，造成車輛後側嚴重毀損，所幸沒有人員受傷，但劉男酒測值竟高達0.64MG／L，已經接近爛醉，警方訊後依法偵辦。

平鎮警分局平鎮交通分隊長曾國樑表示，劉姓清潔隊員駕駛資源回收車，行經事故地點時，疑似不勝酒力精神恍惚，擦撞管姓男子停放在路旁的自小客車，所幸本起事故僅造成車輛損壞，未有人員傷亡，經警方到場對資源回收車劉姓駕駛施以酒測，劉男酒測值高達0.64MG／L，全案訊後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

對此事件環保局表示，隊員執勤期間酒測值超標，將先依據工作規則記1大過嚴懲，並調離駕駛工作。因本案警方將已以公共危險移送追究刑責，於配合相關偵辦作業後，也不排除依據勞基法及工作規則規定，最重予以解僱。環保局也將要求各區中隊加強辦理酒測作業，加強宣導道安及執勤規定。

桃園市議員黃敬平則痛批，明明酒駕刑度一直加重，各級政府、民間整個社會氛圍都在強調酒駕嚴重性，這次竟然還是公部門帶頭違法，最近幾場大火造成空汙，環保局上下耗費心力，自家人竟開資源回收車酒駕，根本是前方失火、後方在放火，太過分。

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