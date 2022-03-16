中央流行疫情指揮中心今上午10時起開放第27輪疫苗預約，供完整接種的18歲以上民眾預約施打第3劑疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，台灣接種率最低的族群是老人家，在疫情初期因活動力不佳較不易感染，但若疫情發展到後期，病毒進入社區，就值得擔憂。

李秉穎今接受《新聞放鞭炮》專訪時指出，台灣的防疫措施大致上足夠，但是老人家的疫苗接種不夠。各國在疫情後段，會感染的都是弱勢族群，而台灣接種率最低的族群就是老人家，因活動力較低，在大流行的疫情初期感染力一定是低的，但一旦發展到後期，病毒進入社區，老人家一方面容易出現重症，加上接種率特別低，就值得憂慮。

雖然台灣目前疫苗接種的重症個案少，但李秉穎提醒民眾仍要警覺，萬一老人家染疫，呈現的重症數字就會不一樣。有些老人家不打疫苗，不是因為行動不便，而是擔心安全性，有人擔心老人體弱無法負擔，但其實這沒有科學證據。

李秉穎引述荷蘭研究指出，每個人每年都有3分之2的機會得到1次冠狀病毒感染，4種冠狀病毒在人的生中可以感染幾十次，但常常都是喉嚨、鼻子不舒服就過去了。免疫系統不斷被刺激，等於打了很多次疫苗，打疫苗不是不會有不反應，而是不會讓免疫系統超過負荷。

不論是國內外，都有反疫苗的聲音。李秉穎表示，有些人用理論亂推說免疫系統無法負擔，或用沒有因果關係的個案來反對，歷史上都有這樣的事情。西方國家有個知名例子，某英國醫師寫了論文說接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）會導致自閉症，後被攻擊說背後是與自閉症兒童基金會有利益衝突，基金會想對藥廠提告，加上論文本身沒什麼科學性，雜誌也把論文拿掉。

此事發生後，西方國家很多民眾不去接種MMR疫苗。前陣子，台灣也可以看到德國麻疹境外移入病例增加。李秉穎表示，台灣沒有發生德國麻疹的大流行，是因為接種率都在9成以上，因此民眾對疫苗的信心很總要，對疫苗的過度質疑是傷害民眾，而不是保護民眾。

李秉穎表示，疫苗是用輕微的方式增加免疫力，若用自然感染刺激免疫反應，死亡率會較高。疫苗接種是模擬自然感染，在不生病的情形下，產生免疫力，延長人類壽命的最重要因素就是打疫苗。