臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭邁入第21天，雙方死傷慘重。烏克蘭總統澤倫斯基今日（15）鬆口稱「和俄羅斯的和談聽起來開始顯得比較實際」，但也強調這還需要時間才能達成突破。此消息引發熱議，大批國內網友認為，若澤倫斯基早些和談，也不會造成那麼多軍民死傷，更有人直言「早知如此何必當初」。

根據《BBC》報導，澤倫斯基在臉書公布的最新演講影片中鬆口，和俄羅斯的和談聽起來開始顯得比較實際，但還需要時間才能達成突破。

澤倫斯基也指出，戰勝俄羅斯將需要全體烏克蘭人合作，包括現在仍在進行視訊協商的談判小組。澤倫斯基也指控，俄羅斯仍持續施壓基輔正式放棄加入北約，以及正式承認頓內茨克、盧甘斯克、克里米亞等3地脫離烏克蘭。

澤倫斯基稱「和俄羅斯的和談聽起來開始顯得比較實際」的消息，迅速引發台灣網友熱議論，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「早知如此何必當初」、「早點醒悟也不用死傷這麼多人」、「把烏克蘭人送上死亡列車的政客」、「美國不願意看到澤倫斯基和談，這樣才能繼續消耗俄羅斯」、「挑起俄烏戰争的美國，一方面可以制裁俄羅斯，一方面賣軍火賺飽飽」、「一個負責任的政府只要讀讀歷史，和多邊好好協商，就能知道北約是不會容納烏克蘭的；而這個演員瞭解到這一點的花費比較高昂，是殘垣斷壁與血流成河」。