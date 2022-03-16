台中一中師生衝突事件落幕，拍攝該影片並PO網的紀姓學生今天發出新聞稿表示，相信校方會妥善處理此事，但在結果還沒出爐前，將不對外界再做回覆；此外，學生也肯定老師專業與資料，期許未來加強師生溝通，避免再發生類似的事件。
聲明指出，目前校方已承諾，將依照「校園事件處理會議」流程處置，在結果未出爐前，盼讓校園回歸平靜。紀學生也強調，同學都肯定師長的教學專業、認同呂老師長年的資料，也沒有開玩笑或冒犯的意圖，此次事件是因為教師情緒控管不當引發，盼藉由此機會，未來能營造更好的溝通管道與教育環境。
台中一中師生衝突事件落幕，拍攝該影片並PO網的紀姓學生今天發出新聞稿表示，相信校方會妥善處理此事，但在結果還沒出爐前，將不對外界再做回覆；此外，學生也肯定老師專業與資料，期許未來加強師生溝通，避免再發生類似的事件。
聲明指出，目前校方已承諾，將依照「校園事件處理會議」流程處置，在結果未出爐前，盼讓校園回歸平靜。紀學生也強調，同學都肯定師長的教學專業、認同呂老師長年的資料，也沒有開玩笑或冒犯的意圖，此次事件是因為教師情緒控管不當引發，盼藉由此機會，未來能營造更好的溝通管道與教育環境。
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