星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、摩羯座、白羊座的女人具有男子氣概，像個大姐大一樣照顧大家，性格豪爽，不拘小節，常常是團體中的領導人物。白羊女最有正義感，受不了有人欺負弱小，會立刻挺身而出幫助對方。

▍1.獅子座

獅子女個性豪爽，對朋友直來直往，相處時很單純，不會有什麼壞心思，如果朋友對自己好，她就用同樣的態度回報，而且對朋友很大方，從來不會斤斤計較，像個大姐大一樣豪爽。獅子女很堅強，她們自尊心很高，從來不會顯現出軟弱的一面，遇到挫折只想要立刻克服來證明自己的實力，不會輕易遭受打擊，聽到有人在背後說閒話也懶得管，只要自己心安理得就好。

▍2.摩羯座

摩羯女工作能力很強，而且也很有野心，希望自己能做出一番成績，平常她們習慣一個人默默努力，因為個性低調，總是顯得內向又安靜，其實她們很有想法，當一個團體沒有人挺身而出來帶領大家，她們就會站出來，展現強勢的態度和領導力，像大家的大姐大一樣可靠。

▍3.白羊座

白羊女正義感很強，看不慣不公不義的事情，如果看到有人欺負弱小，就會立刻挺身而出，她們骨子裡很強勢，情緒表達又非常直接，不爽就會立刻爆發，像大姐大一樣幫人伸張正義。白羊女很有男子氣概，異性跟她們相處時也感到很輕鬆，因為她們言談舉止真的不像女生，什麼都能說，會跟男孩子打成一片，給人豪爽、不拘小節的印象。