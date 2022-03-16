港星胡杏兒以季軍港姐打開知名度，在戲劇、電影、唱片領域都有亮眼成績，而胡杏兒在2015年與從事金融業、擔任行政總裁的李乘德結婚，胡杏兒近年在大陸發展順遂，吸金功力越來越強，李乘德還無端被網酸是「世紀軟飯王」，而今（16日）是李乘德生日，胡杏兒凌晨一到也感性發文，大讚老公：「你一點都沒有變」。

胡杏兒頂著港姐光環出道，但她不願當花瓶，胡杏兒一路從配角演到台慶劇女一號，她還被封是「劇霸」，不畏高難度的胡杏兒，樂於嘗試各種不同類型的角色，胡杏兒在大銀幕、戲劇、舞台劇、歌手等領域都有不俗成績，胡杏兒近年在大陸發展順遂，吸金功力越來越強。

沒想到，胡杏兒演藝事業有成，卻讓李乘德日前無端被網留言酸是「世紀軟飯王」，當時李乘德也展現高EQ回應，表示自己用心做生意幾十年，慶幸經營得不錯，可以抽空陪家人和孩子，胡杏兒也力挺老公：「他歷年來、包括在認識我之前，在事業上已付出不少心力和努力。」強調是李乘德事業穩定，才讓他有更多心力放在家庭上。

而今天是李乘德生日，胡杏兒凌晨一到也感性發文，大讚老公：「生日快樂老公，七年了但你一點都沒有變，希望你心想事成，祝你身體健康，開心快樂，一直帥帥的，我們愛你！」胡杏兒隔空向老公曬恩愛，更是閃瞎一票網友。