針對開放福食進口，國民黨團今天提出「五要求、六主張」，要求政府至少比照韓國標準，對敏感項目維持禁止，且一旦驗出「銫137」即應加驗「鍶90」，強化為民把關。衛福部長陳時中強調，沒有所謂的零風險，若要在驗出銫137後加驗鍶90，恐怕會引發貿易障礙。

國民黨團提出的五要求包含：禁止進口福島五縣水產、乳製品、嬰幼兒製品，福島五縣食品進口輻射零檢出，校園食品輻射零檢出，建立核食受害賠償機制，行政命令備查改交審查。

六主張則包含：政府定期赴日查驗、建置福島五縣食品無輻射標章、要求日本政府出具官方安全證明文件、維持日本九大類食品逐批檢驗、檢測一經驗出銫137即應即應加驗鍶90、全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備。

陳時中表示，國民黨提出的零檢出部分難以做到，現在所有東西都沒有零風險情況，都要在低風險、可控的風險下進行，並以對人體沒有產生危害為前提，做各樣的食品、藥品，進行後續相關審查。

陳時中說，「如新冠疫情走到後期也不會要求要零檢出」，同樣是在控制一定程度的風險下，讓疫情不會爆發，這樣才能讓經濟與疫情兼顧。

至於國民黨提出比照韓國標準，驗出銫137後加驗鍶90。陳時中強調，這基本上會是貿易障礙，我國不驗鍶90是考量到可行性，因為驗下去要花7到21天，不僅可行性低，也要考慮到是否有風險。

陳時中說，如同防疫有指標個案，福食檢驗也有指標核種，經研究銫137、134約佔整體的88％，其餘12％為其他核種，鍶僅佔整體的千分之三，比例非常低，因此只要將指標核種銫137、134驗出後，就能推算其他物質比例，搭配國人飲食習慣計算出攝取標準，只要國人每年不超過1毫西弗，都是安全的。