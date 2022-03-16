俄羅斯世界球王麥維德夫(Daniil Medvedev)才登頂不到一個月，就即將還回頭銜，因俄烏戰爭緣故，俄羅斯運動員被大舉抵制，這或許讓他心裡受到動搖，於日前的印地安泉大師賽中爆冷門輸球，下周一得讓回球王寶座，而更慘的是他恐怕連溫網都不能參加。
據英國媒體《iNEWS》表示，麥維德夫恐無法參加溫布頓網球賽，原因是他在俄烏戰爭中仍表達「中立態度」，沒有公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，英國體育部長哈德爾斯頓(Nigel Huddleston)受訪表示正與內部討論此事，需要得到選手保證，聲明他們非戰爭支持者。
在最近白俄羅斯、俄羅斯選手頻頻吃鱉，先是被要求以「無國籍」身份參加比賽，接著恐怕面臨更大危機，麥維德夫無疑是損失最大的人，他才剛在2月28日登上球王寶座，但馬上成為無國籍球王，如今短短三周就要讓回王位，還可能無緣溫網繼續爭取積分。
而這對喬柯維奇(Novak Djokovic)是一大利多，首先因為英國有可能改變防疫規定，使得他有機會再以球王之姿參加溫網，若是俄羅斯眾好手無緣參賽，他的奪冠之路將更加順暢，繼續以挑戰生涯第21座大滿貫金盃為目標，不過目前仍要看英國當地後續如何規定了。
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