俄羅斯世界球王麥維德夫(Daniil Medvedev)才登頂不到一個月，就即將還回頭銜，因俄烏戰爭緣故，俄羅斯運動員被大舉抵制，這或許讓他心裡受到動搖，於日前的印地安泉大師賽中爆冷門輸球，下周一得讓回球王寶座，而更慘的是他恐怕連溫網都不能參加。

A notable development today as the UK sports minister Nigel Huddleston reveals that Daniil Medvedev and other Russians could be banned from Wimbledon without assurances that they are not supporters of Vladimir Putin. Talks ongoing with the All England Club https://t.co/cNc0b1MOF0 — Stuart Fraser (@stu_fraser) March 15, 2022

據英國媒體《iNEWS》表示，麥維德夫恐無法參加溫布頓網球賽，原因是他在俄烏戰爭中仍表達「中立態度」，沒有公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，英國體育部長哈德爾斯頓(Nigel Huddleston)受訪表示正與內部討論此事，需要得到選手保證，聲明他們非戰爭支持者。

在最近白俄羅斯、俄羅斯選手頻頻吃鱉，先是被要求以「無國籍」身份參加比賽，接著恐怕面臨更大危機，麥維德夫無疑是損失最大的人，他才剛在2月28日登上球王寶座，但馬上成為無國籍球王，如今短短三周就要讓回王位，還可能無緣溫網繼續爭取積分。

Wow.



Gael Monfils beats a world number 1 just for the 2nd time in his career (1st since 2009), defeating Daniil Medvedev 4-6, 6-3, 6-1 to reach the last 16 in Indian Wells vs. Alcaraz.



Djokovic will return to the top of the rankings next Monday, 3 weeks after leaving the spot. pic.twitter.com/fV1dxLi5h6 — José Morgado (@josemorgado) March 14, 2022

而這對喬柯維奇(Novak Djokovic)是一大利多，首先因為英國有可能改變防疫規定，使得他有機會再以球王之姿參加溫網，若是俄羅斯眾好手無緣參賽，他的奪冠之路將更加順暢，繼續以挑戰生涯第21座大滿貫金盃為目標，不過目前仍要看英國當地後續如何規定了。