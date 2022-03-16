國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）拍攝的衛星圖像顯示，烏克蘭部隊15日反攻俄軍占領的南部刻松空軍基地（Kherson Airbase），損壞並摧毀了好幾架直升機，並導致其他損失。

據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網15日報導，這是數周來烏軍對當地發動的第二次大規模攻擊。約兩星期前，俄軍最初說，已拿下刻松這控制聶伯河（Dnieper River）北岸的戰略要地。

從衛星照中可以看到，包括數架起火的直升機在內，基地竄出大火，並從不同的位置冒出濃煙，顯示基地的主要基礎設施受損或被摧毀。

New satellite image shows the destruction of Russian helicopters by Ukrainian forces at an airport in Kherson. https://t.co/g8tgVCLKLq pic.twitter.com/MfPS0UKtN2 — CNN (@CNN) March 16, 2022

將衛星照放大後，可以看到至少有3架俄軍直升機著火或被摧毀。而就目前所知，這是俄羅斯侵略烏克蘭以來，烏軍至今對俄羅斯直升機所進行最具破壞性的打擊。

報導說，烏軍用了未具體說明的武器攻擊刻松空軍基地，而它旁邊就是刻松國際機場（Kherson International Airport）。而照片和影片顯示，當地冒出濃濃的黑煙。而通常用來追蹤森林火災的熱圖數據顯示，機場好幾處冒出大火。