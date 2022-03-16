歌手李榮浩與楊丞琳愛情長跑5年，於2019年結婚，兩人的甜蜜感情讓羨煞眾人，經歷了求婚、結婚，卻因為疫情暫時擱置婚禮，楊丞琳說疫情當前還是先緩緩，不急著辦婚禮。近年李榮浩的事業版圖逐漸在大陸擴大，楊丞琳則繼續留在台灣，夫妻倆分隔兩地，不少人好奇如何維持婚姻狀況，李榮浩上節目親曝兩人的相處模式，稱靠語音、文字聯繫，楊丞琳很理解。

李榮浩在綜藝節目《朋友請聽好》分享婚姻細節：「我覺得是看兩個人自己的感受，兩個人在一起沒有好沒有壞，適合比較重要，就比如說我倆很久沒有見面的情況下，我倆也不會視頻（視訊）」，此話一出讓周遭的藝人都傻眼。李榮浩說他們平時沒有視頻（視訊）的習慣，少數幾次還是因為楊丞琳去看共同好友的兒子，分享現場給李榮浩看。

雖然不視訊，但李榮浩說兩人還是會交流「但我們一直在聯絡，只是沒有視頻（視訊）的環節，我們一直在發語音或是文字。」。主持人何炅總結就是保持聯繫，但沒有一定要出現在對方的視線內。這種相處模式李榮浩認為是互相理解「她很理解我，我也很理解她，彼此都很理解，完全理解。」

楊丞琳李榮浩異地婚姻。（圖／楊丞琳微博）

一旁的男星井柏然也說「他們倆在一起的時候，膩而清澈，就是我時常會覺得我也想戀愛。」談到自己身為李榮浩的好友，觀察他與楊丞琳的相處模式，既甜蜜又不會給彼此帶來壓迫感，讓單身許久的井柏然也有想談戀愛的念頭。