香港疫情未息，澳洲駐港總領事館周二（15日）貼出一段予居港澳洲人的通知，提及總領事華怡德(Elizabeth Ward)已敦促港府，重新考慮對澳洲航班的「熔斷機制」決定，指出對澳洲企業及被迫分隔的家庭造成一定的影響，並向港府轉達澳洲對疫情控制的資料以供參考。

華怡德表示，現今對於香港或澳洲都是一個極具挑戰性的時期，隨香港疫情發展，明白到對於居港澳洲居民來說，無論未來決定繼續留下或是離開都是相當艱難的決定。

華怡德指出，最近幾週已向香港政府進行交涉，關於兒童在醫院留院期間，被安排與父母分離而表達強烈關注，重申不希望在違背兒童的意願下，將兒童與父母或監護人分開。故已經敦促香港政府重新考慮目前對澳洲的航班禁令，對澳洲企業及因此分開的家庭來說有一定的影響，並已向港府轉達最新澳洲控制疫情資料，希望可作參考。

華怡德續稱，會繼續與香港澳洲國際學校保持緊密聯絡，希望教育局可以讓國際學校去繼續他們原有的課程安排，以盡量減少對孩子教育的干擾，及對父母有更好的精神健康發展。