國營銀行竟然出現理專侵吞客戶存款的事情！財政部長蘇建榮今日也發重話「深惡痛絕」、再發生不可原諒，並且要求公股銀行內稽內控不能只到總行、還要落實到分行。

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理，涉私下盜領侵吞客戶存款數千萬元，日前他調任新職未上班，銀行聯絡不上人，驚覺有異清查帳戶發現他盜領存款；台銀昨證實此事，盜領金額共約二千萬元，已賠償客戶，並請檢廉介入調查。

蘇建榮今日到財政委員會進行業務報告。立委們關心，國營銀行竟然也出現理專侵吞客戶存款的情況。

立委郭國文問及台銀理專案，蘇建榮表示，他掌握的非常清楚，台銀第一時間有向他報告，財政部也提出3大要求，包含盜領的存款要回補給客戶、涉案的人員免職，以及未來輪調制度要落實。

蘇建榮也表示，他也認同金管會主委黃天牧說過的重話，理專侵占客戶的錢「深惡痛絕」、若再發生不可原諒。

蘇建榮說，上週召開公股銀例行性會議時，就指示各公股銀，內稽內控不能只做到總行、還要深入到各分行。