今天又到了菜市場採買的日子！奶奶坐在計程車上與「車友」閒聊話家常，偶爾討論菜單或是哪攤便宜又好吃。這台貼著「幸福共享 美濃GO！」車貼的「公車式小黃」，讓婆婆媽媽們外出採買不僅方便，也是聯絡彼此感情的載具。

高雄公車式小黃路線目前涵蓋33個行政區，共計58條路線，居全臺之冠，而新推出的「幸福共享 美濃GO！」服務再升級，結合多元車輛、幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路，透過Line即可一指預約，提供美濃全區及旗山、六龜、內門等部分區域生活圈內居民，無路線、無班表、更彈性之預約公車式小黃服務，讓偏鄉居民交通更便利。

在車身貼上「幸福共享 美濃GO！」車貼，供乘客方便辨識。(圖片提供/高雄市政府交通局)

不限時間、地點 居民出門好方便

在幅員廣大的高雄，居住偏鄉的居民出門除了開自家車外，只能仰賴公車接駁，然而受限於路線與班次數，無論長輩外出就醫或學童就學都相當不便。因此高雄市政府為解決交通末端的旅運需求，推動公車式小黃，以計程車替代公車，深入偏鄉提供服務，大幅提升交通路網的機動性，讓民眾出門好方便，專屬司機讓你想去哪裡就去哪裡。

公車式小黃推出後一直備受民眾肯定，今年1月再加開美濃新路線，運用偏鄉公共運具多元共享平台，並整合市區公車、庄頭巴士、公車式小黃、長照交通車等在地多元運具，現在只要在搭車前1日至7日利用「幸福共享 美濃GO」Line官方帳號線上預約或撥打免費服務專線0800-660-696，媒合人員就會到系統進行媒合派車，只要預約達2人以上就可以發車，不限時間及地點，把乘客載到想去的地方。便利的使用介面和靈活路線，讓系統上路後短短營運30天即突破1千人次，現在不論學生就學、長者往返長照據點，甚至到市區採買、就醫、轉乘等民行需求都方便許多，受到使用民眾一致好評。

可利用「幸福共享 美濃GO」Line官方帳號線上預約，輸入乘車資料，乘客2人以上，即可完成預約發車。不論採何種預約方式，最晚皆須提前一天傍晚18:00前進行預約喔！（圖片提供/高雄市政府交通局)

「幸福共享 美濃GO！」的預約方式不僅很簡單，搭乘方式也很聰明，目前服務預約皆採實名制登記，並使用電子票證刷卡上下車，就像搭公車一樣簡便，就連收費標準也一樣，銅板價的收費不僅不會造成心理負擔，對於夜間搭乘或年長者與學童也是一大福音。

依居民的就醫、上學、日常採買等不同需求，提供多元運具，以解決偏遠地區交通問題。（圖片提供/高雄市政府交通局)

美濃因高齡化程度較高，且各庄各里較分散，對於平常外出採買的長輩總是得騎車到美濃或旗山地區，路途遙遠，總讓住市區的子女提心吊膽，自從美濃納入服務網之後，提供居民更多元交通運具。市府也表示，未來將積極擴展服務範圍，預計於今年年底導入杉林區，甚至擴展到北高雄沿海地區。

服務預約皆採實名制登記，並使用電子票證刷卡上下車。（圖片提供/高雄市政府交通局)

• 幸福共享美濃Go

服務時段：每週一至週五每日上午6點到晚間9點(假日尚未提供服務)

詳情請至官網查詢

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本文作者：Kyu