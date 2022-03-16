台北捷運新埔站電扶梯3月11日發生滑落意外，約30名旅客摔成一團、多人受傷，立委關注全台的台鐵、高鐵車站共有有409台電扶梯，要求交通部1個月內針對台鐵、高鐵的電扶梯、電梯、消防設備等做全面檢修，部長王國材同意辦理。

立委李昆澤指出，台鐵有302台手扶梯、高鐵有107台電扶梯，其中有許多3至6層樓高的手扶梯。儘管高鐵公司有雙周檢查1次、法定月檢、年檢及不定期等抽查檢測機制，但北捷同樣有檢修機制，怎能保證意外不重演？

另外，台鐵302台電扶梯中，有5台使用達17年；桃園機場有34台，當中10台20年以上、22台10年以上；松山機場有22台，當中2台25年、1台17年；台中機場有5台使用皆9年；高雄機場有2台，都使用24年。

李昆澤表示，相關檢測應該落實，且要有第三方抽查，要求交通部1個月進行全面檢修。

王國材回應，目前雙鐵、機場都是依照法規保養，接下來會請相關單位更加注意，找專業廠商，並於1個月內大檢修。