美國《華爾街日報》（WSJ）報導，沙烏地阿拉伯考慮和中國的石油貿易改用人民幣結算，人民幣大漲。大陸亞洲視覺科技總監陳經16日在大陸觀察者新聞網指出，沙烏地和中國積極在談，部分石油貿易中用人民幣結算，影響當然很大，石油美元的根基都受影響了。他強調，俄羅斯、沙烏地世界兩大油霸，都和中國建立特殊關係，這個影響力真的需要低調了。做實事，不吹牛，有實力有資源的國家會琢磨的。預計會來一波風潮。

陳經表示，這其實談了6年，一直起起伏伏。但是今年加速了，WSJ說主要原因是沙烏地對美國不滿，因為美國不支持沙烏地對葉門內戰的干涉，還有拜登想和伊朗達成核協定。有沙烏地官員說，被美國撤出阿富汗震驚了。

陳經稱，但是WSJ沒說的是，美國凍結俄羅斯的外匯儲備，對沙烏地的震動更大。都是油霸，錢說凍就凍了，沙烏地不得多幾個心眼？

陳經分析， 沙烏地1／4的原油賣給中國。這麼大量，不久前沙烏地終於決定在遼寧盤錦投資100億美元建煉油廠，占股約1／3，也是考慮了6年了。光賣油賺得少，搞煉化加工確實是正路。中國不僅人民幣靠譜，還能深入合作，沙烏地應該是下定決心了。