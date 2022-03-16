彰化又陷入一片霧茫茫，空品來到紅色警示等級。（吳敏菁攝）

彰化空品紅色警戒來襲，對所有族群都不健康。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化空品紅色警戒來襲，對所有族群都不健康。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

真糟糕，又呼吸困難了，天氣漸熱，彰化空氣品質又拉起紅色警報，全縣一片霧濛濛，大佛再度墜入五里霧中，不少人外出，眼淚直流，就因為過敏，彰化即時空品指標AQI已飆到155以上，二林地區更飆到160以上，超過警戒值，對所有人都不健康，彰化縣環保局呼籲盡量減少外出，台中火力發電廠今天已預先降載1650MW。

彰化縣環保局表示，西半部偏東風擴散差易累積汙染物，造成空品不佳，提醒縣民應減少外出，必要外出請做好自身健康防護，配戴口罩，減少劇烈運動。由於環境風場轉為偏東風，西半部地區清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，風速低較易累積污染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉。

環保局提醒，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高，中部空品區為「紅色警示」等級，預估影響期間至3月17日。已立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並通知營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施。如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。

彰化縣環保局表示，透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求台中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載1650MW，減緩中部空氣品質惡化。