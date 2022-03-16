羅智強桃園行腳16日成立「桃園＋」提政見。(呂筱蟬攝)

台北市議員羅智強展開「1000公里傾聽桃園」決定是否參選桃園市長，16日他宣布成立「桃園＋」，要將行腳所聽到的民眾心聲整理成各項對桃園市政府的政策建議，而第一項政見就是「打破消安結構死角，桃園消安＋」，對於此舉是否就是已決定要參選桃園市長？羅智強強調，要再走一段時間後，會很負責任把最後決定告訴大家。

針對行政院長蘇貞昌在立院反質詢國民黨立委蔣萬安，還酸蔣「沒本事爬高才被看見紅屁股」，引發雙方口水戰。羅智強說，台灣現在很需要正能量，他也在最近的走路過程中感受正能量，如果大家如果大家覺得心中有負能量，歡迎蘇貞昌院長和蔣萬安一起來走路，多走多看就有正能量。

而成立「桃園＋」羅智強強調就是希望讓桃園更好，1000公里桃園之行就是把自己當作倒空水的杯子，過程中有很多人支持參選，但也有很多聲音反對參選，他都很感謝這些聲音，目前為止要多走一段時間，會很負責任把最後決定告訴大家，媒體問及是否走完桃園就會宣布？他則說「一切隨緣、一切隨興、一切自在」，等走到是時候了就會告訴大家。

對於是否邀請桃園市長鄭文燦一起來走路？羅智強說，如果鄭市長願意像他一樣一起走路傾聽民眾心聲，他如果有榮幸也希望陪走，「畢竟走路這件事是羅智強專長」。他說，如果鄭市長也願意走路是美事一樁，他也借用高金素梅委員所說過的話為這次行腳定位，透過傾聽民眾的聲音來形塑心中政見，這是一個沒有藍綠對決也沒有政黨競爭的良性互動，我們都是為了這塊土地好，不要糾結於藍綠也不要糾結於勝負，大家一起來讓桃園更好。