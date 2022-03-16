長榮海運昨（15日）宣布減資6成，退還股東每股6元，加上配發18元現金股利，合計配發24元股利，殖利率超過15%。即使如此，長榮股價今（16日）早盤上漲超過2%後遭遇賣壓，翻黑一度跌逾5%，此事引起網友們熱烈討論，有內行人點破關鍵直說，對小股東而言，未來將面臨持有股數降低、高價股流通性較差等衝擊，且原本投入600股的成本比退還的6元還要高，「對大股東有利，但小股東自己看著辦。」

長榮減資案待5月股東會決議後，預計第三季底完成相關作業，原股票每千股換發減資後股票為400股，若以昨天收盤價158元為計算基準，長榮減資後重新掛牌參考價為395元，資本額也會降至211.64億，此外，若以去年全年稅後盈餘來換算，長榮減資後的EPS將衝高至112.96元。

長榮史無前例的舉動並未激勵股價上漲，今早盤一度漲至163.5元，但隨即出現賣壓翻黑，慘摔超過5%，話題引起PTT網友熱議，「長榮開殺啦，試搓漲停攏係假」、「長榮賣壓好重，直接倒貨了」、「試搓嚇死人，開盤笑死人」、「賺錢公司減資，不看好後勢，塊陶啊。」

此外，有網友點破，長榮減資對小股東的缺點，包括未來增資後股價變高，流通性降低及股數被稀釋等，「對大股東有利，但小股東自己看著辦」、「拿自己的錢回來算利多？錢還比較少」、「經營者私心算計，欺負小股東，減資後股價變高，流動性只會更差，小戶自己看著辦」、「其實也只有配18元而已，那個+6是用未來的600股換來的，但原本600股成本更高」、「說+6的早上自己就偷出了吧，割韭菜QQ」、「減資就是強迫每位股東把股票賣回給公司」、「今日走勢說明了市場的評價。」

長榮今天開盤上漲超過2%，但不到一小時即翻黑挫低，盤中一度大跌逾5%，截至上午11點，長榮暫報151元，下跌7元（或4.43%）。