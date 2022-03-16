高市議會國民黨團今（16）日強烈譴責並要求經濟部長王美花下台，中央不該把高雄標籤化，難道把人民當塑膠？（柯宗緯攝）

高市議會民進黨團幹事長黃文益回批，國民黨要向中文老師道歉，硬要栽贓王美花解釋的意涵，把跳電及缺電混為一談。（柯宗緯攝）

高雄市昨因鳥襲造成2000戶停電，經濟部長王美花回應，很多停電事故都是動物意外碰觸，「鄉下地方還會有蛇、猴子和松鼠等動物」。高市議會國民黨團今（16）日強烈譴責並要求王美花下台，中央不該把高雄標籤化，難道把人民當塑膠？同時呼籲市長陳其邁硬起來表態，並批蘇揆只會講幹話。

高市議會國民黨團總召童燕珍怒批，3月迄今，高雄已發生5次的無預警停電，昨天大社、燕巢停電，王美花竟以「鄉下地方常有小動物」做回應，難道把高雄視為鄉下，只要鄉下停電就沒關係？她疾呼，陳其邁不要只會說台電很「落漆」，現在經濟部都直接把漆潑到你臉上了，應該站出來捍衛高雄人正常用電的權力及捍衛高雄人的尊嚴。

高市議員黃紹庭酸說，全民運動尋找1000個停電的理由，台鐵出事，交通部長下台，而台電出事，經濟部長不用下台，蘇貞昌變成黑幫老大，王美花變成角頭小妹，蘇揆只會講幹話，不願意苦民所苦。

高市議員邱于軒狠酸，台電只會讓小動物背鍋，現在網友也笑說在玩「停電蹲」嗎？一個地方停完電就換下個地方，她要求「小英男孩」陳其邁拿出向台電爭取8000萬蓋動物園的魄力向台電求償，不要只會空口說大話。

高市議員陳若翠則怒批，行政院長蘇貞昌面對跳電只能用「反攻大陸」、「猴子說」來搪塞，突顯民進黨執政用愛發電、繼續欺騙，難道把人民當成塑膠？呼籲王美花不要戀眷權位趕快道歉下台，陳其邁不要光會震怒，要有guts幫助人民爭取財損賠償。

高市議員陳美雅痛斥，台電電網如此脆弱，把錯怪給動物，台灣不需要敵人，只要鳥、松鼠就可以造成大停電，這種卸責行為簡直侮辱人民智商。同黨議員劉德林、宋立彬、鄭安秝、王耀裕也都齊聲要求王美花下台負責，不要只會「牽拖」。

對此，高市議會民進黨團幹事長黃文益回批，國民黨要向中文老師道歉，硬要栽贓王美花解釋的意涵，把跳電及缺電混為一談，國民黨公投時要求三階停建，這樣更讓台灣陷入更缺電危機，要打臉之前，先把自己的鬍子刮乾淨，不然會被看破手腳。

黃文益也認為，台電一定要加以檢討，不是董事長、總經理下台就可以解決問題，雖然這10年來已減少許多跳電次數，但必須慢慢減少，包括設備更新、維護方案要具體落實，才可讓民眾免於跳電的傷害。