屏東縣75歲陳姓婦人3年前懷疑分居中的78歲丈夫外遇，她潛入對方租屋處抓姦卻找不到證據，後來因為行跡敗露，她竟持木質砧板將丈夫活活打死，最高法院駁回上訴，考量她受長期遭受精神疾病困擾，且殺人後自首，2次減刑後，依殺人罪將她輕判8年6月定讞。

判決指出，陳女因長年以來妄想其夫有外遇之固著想法，致常與其夫發生爭吵，且曾經法院核發民事通常保護令，禁止她對其夫實施不法侵害行為等在案，雖嗣經雙方子女安排而處於分居之狀態，惟雙方關係仍屬不睦。

2019年10月31日上午11點，陳女乘其夫外出之際，進入其夫租屋處欲查看外遇對象有無在該處或找尋其夫外遇之證據，因無所獲而短暫離開後又返回，她擔心自身行蹤曝光，於是躲藏在其夫租屋處內廚房，另謀機會離開其夫租屋處。

陳的丈夫下午返家後，發現她在屋內，雙方起口角爭執並發生拉扯等肢體衝突，陳女拿隔熱用木質圓形砧板樣木塊攻擊其夫之頭、頸、胸、腹及四肢多處，造成對方多處骨折並大量出血死亡，陳女殺人後離開，之後打110報案電話向警方自首殺人犯行。

屏東地方法院一審及高雄高分院二審都認定，陳女殺人後一再否認犯行，犯後態度並非可取，但考量她因一時情緒失控而出手殺害其夫之犯罪情狀，且長期遭受精神疾病困擾，其惡性尚未達求其生而不可得之程度，判刑8年6月，她提上訴後，最高法院駁回確定。