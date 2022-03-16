外媒報導，俄羅斯已經要求北京提供包括地對空飛彈等軍事支援，協助在烏克蘭的戰爭，不過專家指出，比起戰機及戰車，北京比較有可能提供子彈及軍糧。

中國大陸可能在俄烏衝突中援助俄羅斯。

英國《金融時報》記者塞瓦斯托普洛（Demetri Sevastopulo）14日指，俄羅斯向北京要求提供地對空飛彈、無人機、裝甲車、運補車輛、及人工智慧相關設備等5大軍備，多家外媒更引述未具名美國官員指出，北京已傳遞訊號，有意提供莫斯科軍事及經濟援助。

北京將如何軍援俄羅斯？美聯社引述專家說法指出，比起戰機及戰車，中國大陸比較有可能提供子彈及軍糧。

目前任職新加坡李光耀公共政策學院的前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，大陸可能希望在衝突期間避免對俄推動「高調或昂貴的軍售」，以避免國際制裁，他說北京比較可能提供不違反制裁、不至於引發國際報復的配件、消耗品、彈藥及軍民兩用品。

唐安竹說，俄軍直升機可能在反制「刺針」（Stinger）等便攜式短程飛彈時用光了自身的照明彈，如果與俄軍系統相容的話，可以想像北京會出售俄羅斯一些照明彈，此外，大陸也可能和俄羅斯分享情資及偵查報告。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）指出，礙於華府的警告，任何大陸的援助可能都是一些「非常基本的東西」，例如給士兵的口糧，他說莫斯科將發現，幾乎不可能在這麼短的時間內將大陸的軍備整合至自己的武裝部隊裡。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日在羅馬會晤大陸中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪時，警告北京不要提供俄羅斯軍事協助。

■北京會軍援俄羅斯嗎？

即便美國掌握情資，顯示大陸有意提供莫斯科軍事及經濟援助，不過中外專家均表示，仍有許多因素讓北京可能不會援助俄羅斯，其中一個因素是幫助俄羅斯並不好看。

大陸人民大學國際關係教授時殷弘表示，大陸將會非常謹慎，避免讓自己的援助及其他協助被用在烏克蘭戰場上。他補充說，大陸沒有動機為俄羅斯對烏克蘭的行動提供任何協助。

羅傑文也指出，北京幫助莫斯科「沒有明顯好處」，俄羅斯勢力變弱反而有利於大陸的戰略及經濟優勢。

針對俄烏衝突，大陸官員先前已表態所有國家的領土完整及主權都應該獲得尊重，上海政法學院歐亞研究所所長李新則表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動本質上已經是入侵，「中國永遠不會提供武器，幫助一國攻打另一個主權國家，而且這也不符合國際法。」

唐安竹指出，北京也不希望俄烏衝突進一步惡化，或者被視為共同交戰國捲入這場衝突，因此北京的任何支持都將是「慎重且小心校準的」。