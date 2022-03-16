信義房屋石牌國中店專案經理顏伯峻台大畢業當房仲，高學歷讓他能輕易獲得客戶的好感，也與客戶打開話匣子，而經營高社經地位的高資產客戶談吐應對「tone調」更合，入行５年來他發現待遇並不比同學差，而工作時間自由、學習視野多元，可滿足他的學霸求知欲，更是一般辦公室工作無法比擬。

顏伯峻畢業於台大地理環境資源學系，畢業後曾短暫到餐飲業打工，體驗不一樣的生活，之後任職軟體工程師約1年，日子一長，枯燥的辦公室生活，讓喜歡與人聊天、外向的他興起了想改變的念頭，正巧有同學也在信義房屋任職，他得知信義房屋的保障月薪等福利，決定轉行嘗試。

顏伯峻回想，剛入行的挫折，並不會因他是台大畢業就經歷的比別人少，但他的高學歷讓他更有優勢打造個人品牌，例如有客戶因為自己的兒子也是台大畢業而倍感親切將房子委託給他出售，也有客戶詢問他台大畢業如何讀書，讓曾兼職家教的他因此與客戶打開話匣子。

而他這些年服務一些高資產客戶，房產動輒上億的買賣，高學歷讓他的談吐與高資產客戶tone調更合，許多傳產公司的老闆、外商公司的總經理等，都是他的客戶，顏伯峻說，他一入行就獲得業績新人王榮譽，並陸續獲得百萬經紀人、十三區單月紀錄保持人等，都來自與客戶深刻的信任互動，也為他的房仲職涯增添了不少信心。

顏伯峻回想印象最深的服務經驗，有客戶因為離婚買屋，或被騙錢賣屋，當八點檔的劇情就在日常真實發生，更能體會世事無常，也讓他更把握當下；曾有客戶穿著一件領口洗得變荷葉邊的內衣來店裡要看屋，看似不起眼，但曾伯峻打開他的會員資料一看，是名有豐富交易經驗的房產達人，這次經驗更讓顏伯峻提醒自己，世界很大要更謙卑以對，切忌以貌取人。

進入房仲業5年來，顏伯峻說，自己的發展、待遇並不會輸自己的台大同學們，其他大多考公務員或是繼續升學，而他不僅年薪較公務員高，這些年來每天皆可看到形形色色、各行各業的人，學習到許多不同的知識，滿足他的學霸求知慾。

顏伯峻進一步說明，房仲工作的時間安排也很自由，更重要的是，他的工作具累積性，服務時間一久，過去的客戶都會口耳相傳介紹客戶給他，讓他充實了許多人脈存摺。

顏伯峻說，一般企業徵才大多希望找可立即上手的人才，但信義房屋的就業環境允許一張白紙從頭開始學習，店長、學長姐也很樂意教導，整體的環境、薪酬制度都公開透明，若想從事房仲業的台大學弟妹們，值得一試。

信義房屋為招募更多質優人才加入工作行列，今年特別前進台大校園徵才博覽會，獲得許多學生反響；即日起至5月中也會巡迴全台各大專院校徵才博覽會，安排現職同仁親自分享工作經驗，參與現場互動遊戲還可以抽iPhone13 Pro，詳情可上信義房屋人才招募網查詢。